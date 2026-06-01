В сердце города: фестиваль «Довмонт Псковский» проходит в кремле

Фестиваль «Довмонт Псковский» стартовал в самом сердце областной столицы – Псковском кремле. Первые бои реконструкторов уже прошли. Для гостей развернулась зона с мастер-классами и интерактивные площадки, работает познавательный лекторий и даже средневековый фокусник. На фестивале исторической реконструкции все желающим покажут средневековые ремёсла во всём их многообразии: от ткацкого мастерства до ювелирного дела, от кулинарии до традиционных танцев. Фестиваль проходит в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Щиты, оружие и атрибуты, исторические костюмы и атмосфера праздника – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.