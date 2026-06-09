«Земля спорта»: региональный этап всероссийского марафона прошёл в Пскове

В Пскове прошло масштабное спортивное событие лета – региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Стадион «Машиностроитель» стал площадкой для ярких состязаний, творческих выступлений и семейных активностей. Организаторы приготовили насыщенную программу – от испытаний комплекса ГТО до соревнований по силовому экстриму и увлекательных активностей для зрителей. Яркие моменты марафона – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.