В ритме улиц: фестиваль уличных видов спорта проходит в Пскове

В Пскове проходит фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», приуроченный ко Дню молодёжи. В скейт-парке в сквере Александра Невского собрались профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также местные спортсмены. В рамках фестиваля работают девять турнирных площадок, проходят состязания, показательные выступления, мастер-классы и интерактивные активности. Ритм улиц, экстремальные манёвры и драйвовая молодёжь – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.