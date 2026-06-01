Автослалом, выставка и громкий звук: как прошёл фестиваль «Точка сцепления» в Пскове

Фестиваль «Точка сцепления» прошёл на площадке у торгового центра «Фьорд Плаза» в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове сегодня, 27 июня. В программе – автослалом, выставка автомобилей и площадка автозвука.
Участники автослалома соревновались в скорости и точности прохождения трассы. Гости фестиваля могли оценить мощность автомобильных аудиосистем и познакомиться с проектами участников на автовыставке.
Как это было – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 22:56, 27 июня 2026, ПАИ
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