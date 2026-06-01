«Время быть»: в Пскове отметили День молодёжи

Праздничная программа «Время быть» прошла на центральной площадке Дня молодёжи в Пскове у Советского моста сегодня, 27 июня. Главные герои вечера – выпускники школ и активная молодёжь города.

Для гостей работало несколько тематических зон. На одной из площадок представляли продукцию начинающие предприниматели, а также знакомили с культурой народа сето. Рядом расположилось пространство для творчества с мастер-классами.

В зоне технологий и спорта можно было увидеть выставку беспилотников, поучаствовать в занятиях со спасателями и попробовать свои силы в интерактивах Федерации фиджитал-спорта Псковской области. На сцене выступали молодые исполнители и группы.

Мероприятие организовано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Как это было – в фоторепортаже Андрея Степанова.