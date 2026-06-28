Новый поток «Школы материнства» начнёт работу в Пскове 6 июля
Псковский клинический перинатальный центр объявил набор на бесплатный курс подготовки к родам «Школа материнства». Новый поток начнёт работу 6 июля, сообщили ПАИ в медучреждении. В течение двух недель будущие родители смогут получить консультации специалистов по вопросам беременности, родов, послеродового восстановления и ухода за новорождёнными.
Занятия помогут будущим мамам подготовиться к родам, разобраться в вопросах грудного вскармливания, а также узнать о современных методах обезболивания, социальных выплатах и возможностях партнёрских родов.
Занятия пройдут в конференц-зале перинатального центра.
Программа «Школы материнства»:
- 6 июля в 16:00 – «Преиндукция родов» (врач – акушер-гинеколог Е. Антонова);
- 7 июля в 13:00 – «Роды» (врач – акушер-гинеколог И. П. Михеева);
- 8 июля в 15:30 – «Послеродовый период» (врач – акушер-гинеколог Е. Ковалева);
- 9 июля в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике» (врач – анестезиолог-реаниматолог И. Назимов);
- 10 июля в 12:00 – «Грудное вскармливание и питание кормящей мамы» (консультант по грудному вскармливанию Р. Васильева);
- 13 июля в 16:00 – «Транзиторные состояния в период новорождённости» (врач-неонатолог К. Покровская);
- 14 июля в 14:00 – «Уход за новорождённым» (старшая медицинская сестра отделения недоношенных Е. Арсеева); в 15:00 – «Вакцинация новорождённых» (врач-инфекционист Е. Красноселова);
- 15 июля в 12:00 – «Стресс: способы профилактики» (психолог В. Сымитка);
- 16 июля в 13:30 – «Социальные выплаты» (социальный работник А. Журавлёва); в 14:00 – «Сервисные роды» (начальник коммерческого отдела Д. Козлова); в 14:30 – встреча с фотографом Е. Шкрабовой.
Обучение в «Школе материнства» проводится бесплатно, количество мест ограничено. Запись осуществляется по личным сообщениям в официальной группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте». Для регистрации необходимо указать фамилию, имя, отчество, предполагаемую дату родов и контактный телефон.