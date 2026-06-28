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Общество

Великолукский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по физике

Выпускник гимназии им. С. В. Ковалевской в Великих Луках Антон Иваненков получил сто баллов по физике. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

  • Великолукский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по физике
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Великолукский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по физике
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Великолукский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по физике
    Фото: министерство образования Псковской области

Выпускник рассказал, что во время подготовки к ЕГЭ встречались сложные темы и не самые удачные пробники, но работа над ошибками помогала двигаться вперёд.

Будущим выпускникам Антон желает терпения, дисциплины и уверенности в своих силах, а также не бояться трудностей и помнить: стабильная работа на протяжении долгого времени обязательно приведёт к высокому результату.

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