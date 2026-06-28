Великолукский драматический театр завершил театральный сезон
Великолукский драматический театр завершил 106‑й театральный сезон, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
В учреждении отметили, что за этой цифрой стоит значительный труд коллектива: репетиции, подготовка спектаклей и эмоциональная отдача артистов.
«Артистам спасибо за смелость, за ваши сердца, которые вы оставляете на подмостках. Вы душа этого театра и его главное чудо. Руководству и всей административной команде спасибо за мудрость, за терпение и за ту невидимую, но колоссальную работу, которая делает возможным сам факт существования искусства. И, конечно, самые тёплые слова – вам, наши зрители. Вы главная интрига театра. Вы наше зеркало, наша энергия и наша главная награда. Без вашего дыхания в зале спектакль не состоялся бы», – поблагодарили в театре.
В учреждении охарактеризовали завершившийся сезон как непростой, но насыщенный и плодотворный.
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