Великолукский драматический театр завершил театральный сезон

14:32, 28 июня 2026, ПАИ

Великолукский драматический театр завершил 106‑й театральный сезон, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В учреждении отметили, что за этой цифрой стоит значительный труд коллектива: репетиции, подготовка спектаклей и эмоциональная отдача артистов.

«Артистам спасибо за смелость, за ваши сердца, которые вы оставляете на подмостках. Вы душа этого театра и его главное чудо. Руководству и всей административной команде спасибо за мудрость, за терпение и за ту невидимую, но колоссальную работу, которая делает возможным сам факт существования искусства. И, конечно, самые тёплые слова – вам, наши зрители. Вы главная интрига театра. Вы наше зеркало, наша энергия и наша главная награда. Без вашего дыхания в зале спектакль не состоялся бы», – поблагодарили в театре.

В учреждении охарактеризовали завершившийся сезон как непростой, но насыщенный и плодотворный.