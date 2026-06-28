Туристам в Псковской области предлагают заселяться в отели через Max

19:32, 28 июня 2026, ПАИ

Несколько гостиниц, санаториев и туристических комплексов Псковской области внедрили возможность заселения через мессенджер Max с использованием цифрового ID. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.

Новая система позволяет сократить время оформления при заезде и упростить процедуру регистрации гостей. Цифровая регистрация уже доступна в отеле «Черёхин», гостинице «Октябрьская», гостинице «Ольгинская»; санатории «Хилово», учреждении отдыха и оздоровления «Алоль», в центре загородного отдыха «Лукоморье», в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье».

Использование цифрового ID позволяет гостям быстрее пройти процедуру заселения и сразу приступить к отдыху или деловой поездке.