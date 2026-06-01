В Пскове прошёл турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове 28 июня прошёл турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко. Соревнования организовали по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и проводятся ежегодно в память об отце Антонии, который при жизни увлекался футболом и регулярно выходил на поле, участвуя в товарищеских матчах и турнирах.

В этом году за кубок боролось восемь команд, включая сборную Псковской епархии. Как это было – в нашем фоторепортаже.