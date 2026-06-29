Пушкинский заповедник будет закрыт для экскурсантов 30 июня

10:09, 29 июня 2026, ПАИ

30 июня в музее-заповеднике «Михайловское» пройдёт санитарный день. В этот день музей будет закрыт для посетителей, уточнили в пресс-службе.

В остальные дни музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Кассы открыты с 9:30 до 17:30.

С 1 июля изменится график работы по субботам. С этого дня усадьбы Пушкинского заповедника будут принимать посетителей до 20:00, а кассы будут открыты до 19:30.

В музее напоминают, что вход в экспозиции и музейные объекты прекращается за 30 минут до окончания работы.

Также посетителям, планирующим поездку на автомобиле, необходимо учитывать правила проезда к музеям-усадьбам. Для въезда на стоянки Пушкинского заповедника требуется приобрести специальный пропуск в кассе Научно-культурного центра, расположенного по адресу: Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, дом 1.

Кроме того, в музее продолжается приём заявок на экскурсии, музейные программы, занятия и мастер-классы. Получить дополнительную информацию и оформить заказ можно по телефонам 8 (81146) 2-23-21 и 8 (81146) 2-26-09. Перерыв в работе – с 13:00 до 14:00. Также заявки принимаются по электронной почте bilet1911@yandex.ru.