О дополнительных мерах по обеспечению топливом сообщил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся проблемах с обеспечением топливом в стране. По его словам, автомобилисты и бизнес по-прежнему сталкиваются с трудностями, а на некоторых автозаправочных станциях сохраняются очереди. Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам снабжения российских регионов топливом, пишет ТАСС.
«Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», – отметил президент.
Путин подчеркнул, что для стабилизации ситуации необходимы системные решения, соответствующие масштабу существующих вызовов. По его словам, важно не только увеличить предложение топлива на рынке, но и обеспечить экономически обоснованный уровень цен.
Глава государства также сообщил, что правительством создан специальный штаб, который в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию на топливном рынке. Совместно с нефтяными компаниями уже подготовлены дополнительные меры по обеспечению внутреннего рынка.
По словам президента, в настоящее время на максимальной мощности работают крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны, а также задействованы возможности малых и средних предприятий отрасли. Плановые ремонты НПЗ были перенесены, а текущие работы проводятся в сокращённые сроки.
Согласно данным Министерства энергетики, запасы бензина в России составляют около 1,7 миллиона тонн. Это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, снижение оценивается примерно в 4%.
Президент также отметил, что на внутренний рынок уже начали поступать топливные резервы. По прогнозам, в июле производство основных видов топлива должно превысить показатели предыдущего месяца.
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