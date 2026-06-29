В Псковской области возбудили уголовное дело из-за попытки контрабанды «Лирики»

14:49, 29 июня 2026, ПАИ

Уголовное дело о покушении на контрабанду сильнодействующего вещества возбудили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фигуранткой стала 37-летняя женщина, проживающая на территории России. Женщину задержали 21 июня в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Она шла пешком из Эстонии и пыталась пронести в рюкзаке 26 блистеров препарата «Лирика», содержащего сильнодействующее вещество прегабалин, запрещённое к свободному перемещению через границу ЕАЭС. Всего у неё изъяли 546 капсул.

Следователи выясняют, для каких целей предназначался груз. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 1.1 статьи 226.1 УК РФ.