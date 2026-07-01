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Общество

Во время профтура ветераны СВО познакомились с работой предприятия «Псковпассажиравтотранс»

Познакомиться с внутренней кухней предприятия «Псковпассажиравтотранс», узнать его историю и присмотреть для себя подходящую вакансию смогли участники СВО во время профтура. Его организовал региональный фонд «Защитники Отечества», сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Профтуры полезны тем, что мы не только сразу показываем потенциальное рабочее место, люди могут видеть, где они будут работать и что им предстоит», – отметила координатор регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Наталья Федина.

Участникам показали пункты осмотры автобусов перед рейсом, рассказали об особенностях новых моделей, которые пополнили парк по губернаторской программе, познакомили с музеем и рассказали об истории предприятия.

Ветеран СВО Ильдар Аравушкин отметил, что подобные мероприятия полезны не только с точки зрения трудоустройства, но и в качестве возможности отвлечься от повседневности.

Такие профтуры фонд проводит раз в квартал, их цель – помочь участника СВО найти себя в мирной жизни.

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