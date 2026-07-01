Праздник юности: «Псковский выпускной – 2026» отметили в Зелёном театре

«Псковский выпускной – 2026» состоялся в Зелёном театре Пскова. Праздник объединил выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Псковской области. Звучали поздравления, напутствия, благодарности. Особую нотку в официальную часть внесла церемония награждения: на сцену пригласили тех, кто сумел покорить максимальный рубеж – выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. А чтобы праздник запомнился не только грамотами, но и яркими эмоциями, для ребят выступила кавер-группа «Рви Баян» из Санкт-Петербурга. Обаяние юности, растроганные учителя и нарядные выпускники – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.