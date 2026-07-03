Псковичей приглашают отпраздновать День многодетной семьи в библиотеку

07:25, 03 июля 2026, ПАИ

Централизованная библиотечная система Пскова приглашает семейных псковичей в воскресенье, 5 июля, на праздничную акцию «В библиотеку всей семьей», приуроченную ко Дню многодетной семьи в Псковской области. Акция начнётся в 12:00 в историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И. И. Василёва, сообщили ПАИ организаторы.

В этот день псковские библиотекари познакомят своих читателей с удивительными семейными историями знаменитых уроженцев нашей земли, а также приоткроют некоторые тайны библиотечной жизни.

В программе праздника: экскурсии по медиамузею, где оживают истории известных семей Псковской земли, знакомство с необычными книгами из фондов историко-краеведческой библиотеки и секретами библиотечных профессий, викторина на знание загадок и пословиц о семье, семейные мастер-классы по созданию сувениров («Букет для мамы», фоторамка «Семейное счастье», семейный оберег «Подкова», магнит «Ромашка», открытка «Где живут объятия») и подарки-сюрпризы (каждая семья сможет выбрать себе в дар книгу по её тайному описанию).

Вход на все мероприятия бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому ведётся предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23 или через сообщения группы историко-краеведческой библиотеки Пскова «ВКонтакте».