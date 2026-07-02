Штурм крепости и средневековые танцы: фестиваль «Хельга» в Выбутах

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» прошёл в Выбутах. Главные события фестиваля развернулись 4 июля: массовое сражение, реконструкция боя римских легионеров с варварами, штурм крепости с участием детского отряда. Одним из главных событий стало первое в России показательное выступление и турнир по владению лангсаксом – древним оружием викингов.

Как проходил фестиваль, кто сражался на мечах и чем удивляли реконструкторы — в нашем фоторепортаже.