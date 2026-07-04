Россияне выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте по итогам юниорского чемпионата Европы по синхронному плаванию, который прошёл в Мюнхене (Германия). В активе российской команды десять золотых и одна серебряная награда, пишет ТАСС.
Второе место в общем зачёте заняла сборная Испании (1-8-2). Тройку призёров замкнула команда Италии (0-2-6).
Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
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