Россияне выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию

22:08, 04 июля 2026, ПАИ

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте по итогам юниорского чемпионата Европы по синхронному плаванию, который прошёл в Мюнхене (Германия). В активе российской команды десять золотых и одна серебряная награда, пишет ТАСС.

Второе место в общем зачёте заняла сборная Испании (1-8-2). Тройку призёров замкнула команда Италии (0-2-6).

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.