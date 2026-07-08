Россиян предупредили об опасности старых диванов

17:38, 08 июля 2026, ПАИ

Пылевые клещи и плесень, накапливающиеся внутри старого дивана, становятся сильными аллергенами и могут вызвать респираторные и кожные реакции. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-аллерголог Елена Петрова.

По её словам, в тёплое время года, когда в помещении повышается температура и окна часто открыты, внутри старых диванов создаётся влажная и тёплая среда, которая делает продукты жизнедеятельности пылевых клещей, скопившиеся в наполнителе за годы, сильнейшим аллергическим триггером. Регулярный сон на таком диване резко повышает риск обострения аллергии, раздражения дыхательных путей и кожных реакций.

Другой эксперт назвала проблемой так называемую усталость материалов, которая происходит внутри дивана. Большинство наполнителей со временем теряют упругость и проседают, из-за чего диван получает «эффект гамака». «Даже если внешне он выглядит идеально, его ортопедические свойства полностью утрачены», – пояснила руководитель по продукту компании по производству мебели Ангелина Логинова.

Она также отметила, что заметить неисправность можно по скрипу при посадке или проваливанию спального места. Чтобы избежать проблем, она советует не ждать внешних дефектов и ориентироваться на срок службы: для ежедневного сна – семь-восемь лет, для гостевого – 10–12 лет.

Сигналом к замене, по мнению специалиста, является не только скрип или провал, но и ухудшение самочувствия.