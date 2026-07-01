«Всё начинается с семьи»: фестиваль в Пскове

В Пскове состоялся семейный фестиваль «Всё начинается с семьи», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Площадкой праздника стала Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. В её стенах гости фестиваля смогли провести праздничный день в кругу близких. Программа объединила исторические экскурсы, творческие мастер‑классы, разговор о духовных ценностях и даже правовой ликбез. Фестиваль прошёл в рамках национального проекта «Семья». Символы праздника – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.