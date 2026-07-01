«За любовь и верность»: 40 семейных пар наградили медалями в Пскове

В День семьи, любви и верности в Городском культурном центре Пскова чествовали супружеские пары, чьи браки выдержали испытание временем. 40 семей получили медали: 26 пар прожили вместе полвека и более, 14 – от 25 до 49 лет.

С поздравлениями выступили министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева, глава Пскова Борис Елкин и председатель гордумы Александр Гончаренко.

Атмосфера праздника – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.