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Форум классных руководителей: день первый

В Пскове стартовал региональный этап Всероссийского форума классных руководителей СЗФО. Площадкой важного профессионального события стала псковская гимназия № 28 с изучением основ православной культуры. Торжественное открытие не обошлось без значимых спикеров: перед педагогами выступили заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев и министр образования Псковской области Александр Сорокин. В центре внимания участников – самые насущные вопросы школьной жизни: как поддержать ребёнка на пути взросления, бережно сохранить историческую память и найти эффективные решения для вызовов современной образовательной среды.

В объективе Екатерины Ивановой – моменты открытия и рабочая атмосфера профессионального сообщества.

Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 19:57, 09 июля 2026, ПАИ
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