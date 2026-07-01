Партия сыграна: закрытие международного шахматного фестиваля в Пскове

Международный шахматный фестиваль «Псков‑2026» завершился 10 июля в областном центре. Дом молодёжи на улице Конной стал эпицентром интеллектуальных баталий. Восемь дней напряжённых партий, детских сражений, блиц-турниров и классических поединков – всё это осталось позади. На церемонии закрытия определились сильнейшие. Атмосфера – одновременно торжественная и немного грустная: турнир завершён, но эмоции и новые знакомства останутся надолго.

Как проходило закрытие, кто оказался среди лучших и какие эмоции царили в зале – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.