Путин дал гражданство автору дизайна BMW X6 и епископу Торонтскому
Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ автору дизайна BMW X6 Пьеру Леклерку. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации, пишут «Ведомости».
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 г. в Бельгии», – говорится в документе.
Гражданство также получил преосвященный Спиридон (Гусаков), епископ Торонтский, викарий Канадской епархии. Сведения об этом приводятся в том же указе. Всего в списке на получение российского гражданства 12 человек.
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