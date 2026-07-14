Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

08:36, 14 июля 2026, ПАИ

Олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни. О её смерти сообщил Союз биатлонистов России, пишут «Известия».

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. Главным достижением в её спортивной карьере стала победа на Олимпийских играх 1998 года в японском Нагано, где она завоевала золото в спринтерской гонке на 7,5 километра, опередив ближайшую соперницу всего на семь десятых секунды.

За годы выступлений спортсменка трижды становилась чемпионкой мира в эстафетах, неоднократно побеждала на чемпионатах Европы, а также одержала 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых – в личных гонках.

После завершения профессиональной карьеры в 2003 году Галина Куклева посвятила себя тренерской и преподавательской работе. Она занималась подготовкой молодых спортсменов, работала в Тюменском государственном университете и принимала активное участие в развитии биатлона в Тюменской области.