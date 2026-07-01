Ратные подвиги, звон мечей и сулиц: праздник «Малая дружина» в Пскове

Исторический праздник «Малая дружина» состоялся в Псковском кремле. Для гостей работали интерактивные площадки, где они смогли проверить силу, ловкость и меткость, а также познакомиться с элементами ратного искусства.

Юных участников ждали ратные подвиги, а на площадке «Стена щитов» все желающие смогли почувствовать себя русскими дружинниками. Любители стрельбы с удовольствием провели время в лучном тире, где познакомились со средневековыми традициями. А самые меткие – опробовали метание сулиц. Как прошёл праздник на территории кремля – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.