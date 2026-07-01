«Псковская регата» по гребле на реке Великой

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по гребному спорту «XXV Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР В. А. Прокопенко и чемпионат и первенство СЗФО по гребному спорту проходят на реке Великой с 17 по 19 июля.

Валерий Прокопенко – заслуженный тренер России и СССР по академической гребле, почётный гражданин Пскова. За 43 года работы он подготовил более ста спортсменов первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта СССР, из которых 12 стали заслуженными мастерами спорта СССР и России.

Под его руководством была создана уникальная лодка для асинхронной академической гребли.

В рамках соревнований юношам и девушкам предстоит преодолеть дистанцию 1 000 метров в двойках и одиночках.

Сегодня, 18 июля, проходит первый соревновательный день.

Как проходят заплывы – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.