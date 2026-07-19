С августа налоговые уведомления начнут автоматически приходить на «Госуслуги»

23:48, 19 июля 2026, ПАИ

С 1 августароссияне с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете. Для этого больше не потребуется подавать отдельное заявление. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По его словам, новый порядок позволит сделать получение информации о начисленных налогах более удобным и снизит риск пропустить сроки оплаты.

При этом граждане, которые не пользуются порталом «Госуслуги», продолжат получать налоговые уведомления в привычном формате — заказными письмами.

Как отметил депутат, нововведение особенно актуально для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и налог на доходы физических лиц как обычные граждане. Электронное уведомление содержит всю необходимую информацию: ИНН, суммы по каждому налогу, общую сумму к оплате, сроки, уникальный идентификатор начисления (УИН) и сведения о состоянии единого налогового счета.

Александр Демин также напомнил, что имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

При этом он подчеркнул, что уведомление считается полученным сразу после размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Если пользователь не открыл сообщение, это не освобождает его от обязанности своевременно заплатить налог и не отменяет начисление пеней за просрочку.