Отметить «Ольгины именины» в Тригорском приглашают псковичей

17:32, 21 июля 2026, ПАИ

24 июля в 12:00 Пушкинский заповедник приглашает в Тригорское отметить «Ольгины именины». Как сообщили ПАИ в пресс-службе, усадебный праздник готовят давние друзья музея из Перми – доброхоты школы № 9 им. А. С. Пушкина.

В этом году в программе: спектакль «Сказка о царе Салтане», танцы и русские народные песни в исполнении шумового оркестра, благотворительная ярмарка. Праздничное угощение – блинчики с мёдом и яблочная вода.

Вход свободный.