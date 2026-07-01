Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников

Традиционная выставка работ по итогам XVII Международного пленэра профессиональных художников «Псков приглашает друзей – 2026» открылась в выставочном зале детской художественной школы на улице Конной, 30.

В этом году участниками пленэра стали художники из Новополоцка, Пинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Великого Новгорода и Пскова. Свои полотна они создавали в Пскове, Изборске, Печорах и на острове Залита.

На открытии также присутствовал глава Пскова Борис Елкин. Жителей и гостей города приглашают познакомиться с работами художников. Как прошло мероприятие – в фоторепортаже Андрея Степанова.