Роскачество предупредило о мести мошенников тем, кто пытается над ними подшутить

13:17, 24 июля 2026, ПАИ

Попытки подшутить над телефонными мошенниками или ответить им грубостью могут обернуться неприятностями. В Роскачестве рассказали ТАСС, что злоумышленники располагают несколькими способами досадить собеседнику, причем сделать это могут совершенно бесплатно.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, первыми с потенциальными жертвами обычно связываются так называемые холодники. Они выясняют платежеспособность человека, пытаются его запугать и удержать на связи. Если собеседник начинает насмехаться над мошенником или ведёт себя агрессивно, его номер могут передать другим участникам преступной схемы – например хакерам или специалистам по утечкам данных.

Один из возможных способов мести – СМС-бомбинг. Номер телефона регистрируют на большом количестве различных сервисов, после чего на него начинают поступать многочисленные уведомления. Среди них может оказаться и сообщение с вредоносной ссылкой. Особенно опасной такая атака может быть для пожилых людей. Телефон может получать сообщения в течение нескольких часов или даже нескольких суток.

Ещё один вариант – бесплатная публикация номера в открытых базах даркнета. В обычных условиях такие данные могут продаваться, однако в качестве мести их распространяют безвозмездно. После этого человек рискует столкнуться с постоянными звонками и сообщениями от других мошеннических групп, получивших доступ к базе. Удалить номер из такого оборота практически невозможно, поэтому в некоторых случаях приходится менять сим-карту.

Кроме того, злоумышленники могут использовать схему «вангири» – серию коротких звонков с международных номеров. Если человек перезванивает из любопытства, его могут удерживать на платной линии, из-за чего со счёта списываются деньги. В данном случае целью также может быть не столько заработок, сколько желание наказать человека за то, что он ответил на звонок или вступил в конфликт.

В Роскачестве рекомендуют не пытаться перехитрить или высмеивать телефонных мошенников. Самая безопасная тактика – не вступать с ними в разговор и сразу завершать звонок. Входящие с неизвестных номеров можно ограничить с помощью встроенных функций смартфона или специальных приложений. Если телефон подвергся СМС-бомбингу, специалисты советуют как можно скорее обратиться к своему мобильному оператору.