Маршрут автобуса №6 изменился в Пскове

13:26, 24 июля 2026, ПАИ

Маршрут автобуса №6 изменился в Пскове, сообщили ПАИ в Псковпассажиравтотрансе. В связи с ремонтом дороги закрывается движение общественного транспорта по Вокзальной от Советской до улицы 128-й Стрелковой Дивизии.

Поэтому 24 июля с 8:00 до 18:00 автобусы маршрута № 6 следуют от остановки «Вокзал» в направлении Черёхи и далее по Вокзальной, Советской (остановка «11 школа» отменяется, Кузнецкой (без остановки на площади Победы), 128-й Стрелковой Дивизии, затем до остановки «Улица Советской Армии» и далее со всеми остановками по маршруту.

Рейсы из Черёхи: от остановки «Улица Советской Армии» по улице 128-й Стрелковой Дивизии, Кузнецкой (без остановки на площади Победы), Советской (без остановки у школы №11) с выездом на Вокзальную и далее по маршруту со всеми остановками.