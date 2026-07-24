Псковичам напомнили о правилах безопасности на воде во время празднования Дня города

15:45, 24 июля 2026, ПАИ

В Пскове 25 и 26 июля пройдут праздничные мероприятия на воде, приуроченные ко Дню города. В связи с этим Государственная инспекция по маломерным судам по Псковской области напомнила участникам соревнований и зрителям о правилах безопасности.

В акватории реки Великой и набережной состоятся 21-й фестиваль «Псковская уха 2026», соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», заезды лодок «Дракон» и «Псков САП фест».

За безопасностью в зоне проведения соревнований будут следить организаторы и инспекторы ГИМС. Они проконтролируют соблюдение правил на воде и при необходимости окажут помощь.

Участникам соревнований инспекторы рекомендуют заранее проверить спортивный инвентарь, обязательно использовать спасательные жилеты и шлемы. Плавсредства нельзя перегружать и раскачивать, а также запрещается прыгать с них в воду. Кроме того, необходимо соблюдать безопасную дистанцию и не выходить на судовой ход и не приближаться к пассажирским судам.

При катании на сапбордах и катамаранах на судоходных водоёмах необходимо находиться за кромкой судового хода. Если требуется его пересечь, следует грести стоя, чтобы оставаться заметным для судов, предварительно оценив их скорость, курс и наличие.

ГИМС также напоминает, что категорически запрещено эксплуатировать плавсредства в тёмное время суток, при ограниченной видимости и в состоянии алкогольного опьянения.

Зрителям праздничных мероприятий также необходимо соблюдать правила безопасности. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, подплывать к плавсредствам или прыгать в воду с не предназначенных для этого сооружений. Кроме того, запрещено загрязнять водоёмы и их берега.

Особое внимание инспекторы просят уделить детям. Родителям рекомендуется постоянно следить за ними, не позволять бегать вдоль воды, самостоятельно заходить в водоёмы и устраивать рядом с водой подвижные и шумные игры.

В ГИМС пожелали участникам соревнований удачи и новых достижений, а зрителям – положительных эмоций и ярких впечатлений от праздничных мероприятий.