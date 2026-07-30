Проект «Помогаем вместе» станет темой пресс-конференции в медиацентре ПАИ

11:18, 30 июля 2026, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая второму этапу проекта «Помогаем вместе» для поддержки участников СВО и их семей, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля, в 12:00.

Как родилась идея проекта «Помогаем вместе» и каковы его главные цели? Какие промежуточные итоги проекта? По каким вопросам сейчас обращаются чаще всего? Насколько проект помогает в работе социальных координаторов?

Об этом подробно расскажут руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева и исполнительный директор – руководитель аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.

Проект «Помогаем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.