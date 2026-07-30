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Происшествия

Более 250 тысяч рублей выманили мошенники у жительниц Острова и Опочки

Более 250 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у двух жительниц Острова и Опочки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Одной из собеседниц они предложили перевести сбережения на «безопасный счёт», а вторая потеряла деньги под предлогом продажи автозапчастей на сайте. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В свою очередь в полиции напоминают, что никакого рода «безопасных счетов» не существует. Это просто распространённая уловка махинаторов и способ выманить деньги.

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