Более 250 тысяч рублей выманили мошенники у жительниц Острова и Опочки

09:59, 30 июля 2026, ПАИ

Более 250 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у двух жительниц Острова и Опочки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одной из собеседниц они предложили перевести сбережения на «безопасный счёт», а вторая потеряла деньги под предлогом продажи автозапчастей на сайте. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В свою очередь в полиции напоминают, что никакого рода «безопасных счетов» не существует. Это просто распространённая уловка махинаторов и способ выманить деньги.