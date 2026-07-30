В Пскове раскрыли кражи двух велосипедов: подозреваемые задержаны

10:33, 30 июля 2026, ПАИ

Несколько краж велосипедов раскрыли сотрудники УМВД России по городу Пскову. Оба злоумышленника похитили их из подъездов домов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 17 июля из подъезда дома на улице Гдовской похитили велосипед. Причинённый ущерб составил около 40 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался безработный 22-летний пскович. Похищенный велосипед изъяли.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

24 июля из подъезда дома на улице Юности также похитили велосипед, причинённый ущерб составил 22 тысячи рублей. В этой краже подозревается неработающий 19-летний пскович. В ходе обыска по месту жительства у него изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В полиции предупредили, что летом на территории Псковской области возрастает количество краж велосипедов, скутеров, самокатов и других мототранспортных средств.