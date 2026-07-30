В одном из колледжей в Псковской области открыли специальность оператора БПЛА

11:57, 30 июля 2026, ПАИ

О сотрудничестве учреждений среднего профессионального образования с работодателями рассказал заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев в программе «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Сергей Николаев отметил, что все бюджетные места выделяются только при наличии подтверждённой потребности от работодателя. «Мы не даём подведомственным учреждениям ни одной контрольной цифры приёма, ни одного бюджетного места без запроса работодателей, – заявил замминистра. – Только если руководитель принесёт подтверждённую потребность, что он ему нужен, только тогда мы даём бюджетное место».

В качестве примера он привёл Псковский хлебокомбинат: технологи предприятия вместе с заместителем директора по учебной работе внесли изменения в образовательную программу Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, чтобы студенты проходили лабораторные занятия на предприятии и работали на оборудовании, которое будут использовать после выпуска. «Когда студент выпускается, он приходит на предприятие и уже знает, на чём будет работать», – подчеркнул Сергей Николаев.

Кроме того, в этом году Великолукский механико-технологический колледж впервые открывает две новые специальности: оператор беспилотных авиационных систем и технология продукции животного происхождения. Во втором случае инициатива исходила от руководителя мясоперерабатывающего комбината, который пообещал оборудовать лабораторию и базу практики, если директор создаст возможность для обучения по новой специальности.

«Работодатель выполняет все обязательства, – отметил Николаев. – Эта коллаборация, когда руководитель не просто говорит, кто нужен, а ещё и предлагает базы, позволяет подготовить специалистов под конкретные предприятия».

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.