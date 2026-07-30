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Общество

Не сдавшие ОГЭ школьники смогут получить рабочую профессию в 11 колледжах Псковской области

Школьники Псковской области, не сдавшие ОГЭ и не получившие аттестат, смогут получить рабочую профессию на бюджетных местах более чем в 10 колледжах по индивидуальному образовательному маршруту. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Сергей Николаев в программе «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Сергей Николаев. Фото: ПАИ

По словам Сергея Николаева, порядок приёма таких детей уже определён. Воспользоваться им смогут выпускники девятых классов, которые не сдали ОГЭ в основной период и после пересдачи в сентябре также не получили удовлетворительных оценок. Для них предусмотрены бюджетные места на рабочих профессиях в 11 колледжах. При этом родители несут ответственность за то, чтобы ребёнок в конечном счёте получил аттестат – сдать экзамены нужно будет в конце учебного года.

Замминистра пояснил, что обучение будет строиться по индивидуальному образовательному маршруту. Например, ребёнок может посещать колледж в первой половине учебного года, осваивая рабочую профессию, а затем углублённо готовиться к пересдаче экзаменов по предметам, по которым получены двойки. Либо по заявлению родителей обучение может быть организовано во второй половине года. Конкретный график согласовывается с учётом места проживания: город или сельская местность.

Сергей Николаев подчеркнул: главная задача – не допустить, чтобы ребёнок страдал из-за неудачи. «Наша задача – руководителей школы и учреждения профобразования, родителей – понять, как правильно подойти к вопросу, чтобы не было страдающего ребёнка, который хочет получить профессию, но у него не получалось в школе, – сказал он. – Бывает такое, не все мы стали учителями и врачами».

Елена Синёва. Фото: ПАИ

Ведущая Елена Синёва согласилась, что в таких случаях нужно выстраивать индивидуальный образовательный маршрут. «Уверена, что школа с администрацией колледжа договорятся об этом. Все образовательные организации готовы помочь ребёнку. Это очевидно», – отметила она.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.

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