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Общество

Псковская область вошла в топ-5 регионов по увеличению бюджетных мест в колледжах

Псковская область вошла в топ-5 регионов по увеличению числа бюджетных мест в колледжах. Об этом рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), ведущей которой является директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Сергей Николаев. Фото: ПАИ

Замминистра подчеркнул, что задача среднего профессионального образования – подготовка кадров для предприятий Псковской области. Он также перечислил приоритетные направления обучения.

«Наиболее востребованные – это сельское хозяйство и переработка, промышленность и электротехника, туризм и сервис, – уточнил он. – Четвёртое направление – это IT и технологии. И ещё очень важны – педагогика, здравоохранение».

Сергей Николаев также напомнил, что приёмная кампания продолжается до 15 августа, и призвал родителей и выпускников сделать правильный выбор. «Я хочу пожелать родителям и их детям сделать правильный выбор, о котором потом никто не будет сожалеть, – сказал он. – Чтобы этим выбором могла гордиться вся семья и те педагоги, которые стояли за этими детьми. За каждым успешным ребёнком стоит хороший учитель».

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.

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