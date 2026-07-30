Почти каждый третий клещ в Псковской области заражён боррелиозом
Почти каждый третий исследованный клещ в Псковской области оказался переносчиком боррелиоза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Поражённость паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,12 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 30,4 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,75 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,08 %.
Таким образом, почти каждый третий исследованный клещ оказался переносчиком иксодового клещевого боррелиоза – наиболее распространённой инфекции, передающейся через укусы паукообразных.
Всего с начала сезона исследовано 2 202 клеща: 1 636 снятых с людей и 566 – из объектов окружающей среды.
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