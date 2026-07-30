Скончалась заведующая библиотекой филиала ПсковГУ в Великих Луках

12:39, 30 июля 2026, ПАИ

Заведующая библиотекой филиала ПсковГУ в Великих Луках Наталья Андриянова скончалась на 65-м году жизни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В 2000 году Наталья Андриянова пришла работать в библиотеку Великолукского строительного колледжа, который впоследствии вошёл в структуру ПсковГУ. Она больше четверти века трудилась на благо библиотеки.

Коллеги вспоминают её как грамотного, эрудированного специалиста, отзывчивого и доброго человека. Она заботилась о пополнении фондов необходимой литературой, помогала студентам осваивать новые профессиональные навыки через книги. Много внимания уделяла воспитательной работе, часто проводила познавательные мероприятия.

«Труд Натальи Андрияновой получил признание. Её неоднократно награждали почётными грамотами и благодарностями, в том числе на уровне администрации Великих Лук. Псковский государственный университет выражает соболезнования родным и близким Натальи Андрияновой», – заключили в вузе.