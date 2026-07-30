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Общество

Премьеры театра «Пушкинская школа» смогут увидеть гости «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил даты и программу осенних гастролей Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Труппа, давно полюбившаяся пушкиногорцам и гостям музея, в этом году будет выступать в «Михайловском» с 21 сентября по 2 октября. В афишу вошли 11 спектаклей, в том числе две премьеры.

Одна из этих премьер – пушкинская. Это «Медный всадник», в котором одноимённая поэма переплетена с исторической прозой «Рославлев». Автор идеи и режиссёр этой постановки – Павел Сергиенко. Также впервые в Святогорье покажут долгожданных «Трёх сестёр» по пьесе Чехова. О замысле этого спектакля Владимир Рецептер говорил ещё в дни гастролей своего театра в «Михайловском» в 2024 году.

Помимо новых публика увидит на большой сцене музейного Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и уже хорошо знакомые работы театра: шекспировскую комедию «Укрощение строптивой», неизменно идущие на ура в школьной аудитории «Ревизор» и «Горе от ума», пушкинские сказки, рассчитанные не только на детей, но и на взрослого зрителя, и другие спектакли. По традиции гастрольную программу дополнят выставка театральных костюмов, чтецкая программа у могилы Пушкина в Святогорском монастыре и творческая встреча с мэтром – создателем и неизменным руководителем «Пушкинской школы».

Полная афиша гастролей Санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера опубликована на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь».

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