Переселенцы из Италии назвали главное преимущество жизни в России

15:24, 30 июля 2026, ПАИ

О том, почему было принято решение переехать в Россию, рассказали переселенцы из Италии Ирина и Андреа Феррари в эфире программы «Дома хорошо!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Семья решила переехать из древней итальянской Феррары в древний российский Псков. «Мы уже в таком возрасте, что понимаем: всё, что могли сделать в жизни, сделали, и сделали много. И сейчас хотим сделать ещё, но на другой ноте и с жизненным опытом, навыками. Стиль жизни нам намного ближе в России», – отметила Ирина Феррари.

По её словам, жизнь в России подходит для всех: детей, молодёжи и взрослых. «Мы всегда хотели переехать, вернуться назад», – подчеркнула гостья эфира и заметила, что «была усталость от европейских СМИ».