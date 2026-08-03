Сирены услышат жители Великих Лук 5 августа
Комплексная проверка работоспособности систем оповещения пройдёт в Великих Луках 5 августа, сообщили ПАИ в городской администрации.
В этот день с 08:00 до 13:00 на территории города будут включаться звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевые установки.
Проверка проводится в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения.
«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», – отметили в администрации.
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