Сирены услышат жители Великих Лук 5 августа

16:47, 03 августа 2026, ПАИ

Комплексная проверка работоспособности систем оповещения пройдёт в Великих Луках 5 августа, сообщили ПАИ в городской администрации.

В этот день с 08:00 до 13:00 на территории города будут включаться звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевые установки.

Проверка проводится в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», – отметили в администрации.