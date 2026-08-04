Благоустройство мемориала «Жидилов Бор» продолжается в Псковском районе

16:18, 04 августа 2026, ПАИ

На мемориале «Жидилов Бор» в Псковском районе продолжаются работы в рамках первого этапа благоустройства. Об этом сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в мессенджере МАХ



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в мессенджере МАХ



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в мессенджере МАХ



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в мессенджере МАХ



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в мессенджере МАХ









Подрядчик завершил основной комплекс земляных работ: выполнили планировку территории, установили бордюры, рабочие выкладывают плитняком дорожку к дзоту, расположенному в границах мемориала.

«Мы приняли решение благоустроить подход к остаткам оборонительного сооружения. Именно амбразуру подобного дзота закрыл своим телом Герой Советского Союза Илья Коровин в здешних местах. В его честь на мемориале установлена памятная стела, сам герой упокоен на мемориале в Ершово», – отметила глава округа.

На следующей неделе подрядчик планирует начать выкладывать плитку на центральной аллее, в настоящее время готовится основание. Газовики уже выполнили часть своих работ: подготовили основание под газовую горелку, её в скором времени доставят и установят.

В ходе контрольного выезда Наталья Фёдорова вместе с представителем подрядчика, главным специалистом территориального отдела «Писковичи – Ершово» Александром Бессоновым и депутатом окружного Собрания Андреем Ключко осмотрели фронт проделанных работ и обсудили планы на предстоящую неделю. Они призвали подрядчика держать набранный темп и придерживаться графика выполнения работ.