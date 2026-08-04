Губернатор оценил работу женской консультации в Дедовичах, открытой по нацпроекту «Семья»

15:57, 04 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Дедовичский округ посетил женскую консультацию дедовичского филиала Порховской межрайонной больницы сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Консультация открыта в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Всего в Псковской области по нацпроекту организовано пять таких учреждений – в Дедовичах, Стругах Красных, Великих Луках, Острове и Невеле. На их создание из федерального бюджета было выделено 184,2 млн рублей.

В Дедовичской консультации ежедневно принимают около 60 женщин. Кабинеты акушера-гинеколога, процедурный, УЗИ, КТГ и маммографии расположены на одном этаже – это ускоряет обследования и минимизирует ожидание. Потоки пациентов разделены: здоровые беременные не пересекаются с пациентками с гинекологической патологией, что снижает эпидемиологические риски.

Учреждение оснащено 176 единицами современного оборудования: цифровой маммограф, УЗИ-аппараты, гинекологические кресла, КТГ-мониторы. Переоборудованы кабинеты приёма и процедурный кабинет.

В здании отремонтировали коммуникации, которые находились в плохом состоянии. В следующем году здесь запланирован капитальный ремонт. На развитие информационной системы больницы в рамках нацпроекта в этом году выделили около 100 млн рублей.

Медики отмечают, что приём пациентов ведётся строго по времени. В холлах транслируют информационные материалы. Губернатору показали новое оборудование – аппарат КТГ, УЗИ, а также кабинет приёма и смотровую. Сотрудники больницы отметили, что в учреждении теперь «городская» атмосфера – по сравнению с тем, что было ещё недавно.

Михаил Ведерников подчеркнул, что до конца года необходимо выполнить все плановые показатели.