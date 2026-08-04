Финансист объяснила, что происходит с деньгами на карте после смерти владельца

16:09, 04 августа 2026, ПАИ

Что происходит с деньгами на карте после смерти владельца и можно ли продолжить ими пользоваться, рассказала агентству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

С момента получения официальной информации о смерти клиента все средства превращаются в наследственную массу. Законный способ получить к ним доступ – только через оформление наследства у нотариуса. Эксперт уточнила, что знание ПИН-кода карты или доступ к мобильному банку не даёт права распоряжаться деньгами.

Банк, получив данные о смерти клиента, незамедлительно прекращает проведение любых расходных операций по его счетам и картам.

После регистрации смерти сведения поступают в органы ЗАГС, затем передаются в Федеральную налоговую службу, которая снимает гражданина с учёта. В течение двух рабочих дней ФНС информирует все банки, где у человека были открыты счета. Те, в свою очередь, обязаны заблокировать все расходные операции.

Из-за банковской тайны кредитная организация не вправе сообщать родственникам информацию о наличии счетов или сумме средств на них. Для получения этих сведений необходимо обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело. Нотариус направит официальные запросы в банки, соберёт информацию и выдаст наследникам документы, которые будут являться основанием для получения денег.