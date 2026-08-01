Сила духа и воля к победе: яркие кадры со Спартакиады активного долголетия в Псковском районе

Спартакиаду активного долголетия организовали для проживающих в псковском Социальном городке в преддверии Дня физкультурника 7 августа. Участие в мероприятии приняла и сенатор РФ Наталья Мельникова.

За победу боролись три команды – 15 человек, но и зрители не остались в стороне – они поучаствовали в увлекательных конкурсах и активностях. По словам директора учреждения Ольги Семенковой, главным было применить всё то, что мы обычно используем в активной жизни, – смекалку, сноровку, волю к победе. Показать, что силы есть и жизнь продолжается.

Первое место завоевала группа «Бодрость», второе – «Будь здоров» и третье – «Оптимист». «Вы – настоящие герои, даже нам было за вами не успеть. Спасибо за эмоции и до новых встреч!» – обратилась сенатор к участникам. Подробнее о том, как прошла спартакиада, подарившая хорошее настроение и заряд бодрости, – в фоторепортаже Андрея Степанова.