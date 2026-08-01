Псков стал эпицентром мощного звукового драйва

Шоу автомобильного звука провели в Пскове. Яркое событие, объединившее любителей автотюнинга и качественной музыки, состоялось на парковке возле Финского парка – рядом с инсталляцией «Я люблю Псков». В программе праздника было выступление музыканта, видеоблогера и шоумена Ростислава Чебыкина.

Зрители оценили не только впечатляющую силу автомобильных аудиосистем, но и эффектное световое представление, превратившее техническую демонстрацию в настоящее шоу. Визит Ростислава Чебыкина был частью его гастрольного тура по городам России, и для псковичей он стал отличным шанс увидеть артиста вне концертной сцены в необычном формате. Атмосферы мощных басов и световых вспышек и эмоции зрителей – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.