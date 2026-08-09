Журналисты раскрыли профессиональные секреты: медиафорум в лагере «Стремительный»

В лагере «Стремительный» прошёл медиафорум для школьников, в ходе которого журналисты госмедиахолдинга Псковской области поделились с ребятами профессиональными секретами. 80 подростков, в том числе конкурсанты «Губернаторского дневника», узнали, как работать в кадре, вести радиорепортаж, делать качественные фотографии и грамотно выстраивать своё цифровое лицо, а главное – научились видеть в любой проблеме сюжет и шанс проявить себя. В фоторепортаже Екатерины Ивановой самые яркие и искренние моменты этого дня.